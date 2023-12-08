جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة...

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سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا، يوم السبت 9 ديسمبر 2023.

ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة مباراتين هامتين هما مبارات الأهلي أمام الرائد والوحدة أمام الأخدود.

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كما سيلعب ريال مدريد مع ريال بيتيس على ملعب الأخير في الدوري الإسباني ويلتقي كل من أستون فيلا مع آرسنال في الدوري الإنجليزي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 "9-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الرائد 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد الوحدة - الأخدود 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق كريستال بالاس - ليفربول 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي برايتون - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 باسم الزير مانشستر يونايتد - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي شيفيلد يونايتد - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 محمد السعدي وولفرهامبتون - نوتنجهام فوريست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أحمد عبده أستون فيلا - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - لاس بالماس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 مضر اليوسف ريال بيتيس - ريال مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس فياريال - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد المعمري ريال مايوركا - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أونيون برلين - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD APP عامر الخوذيري أينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORT HD 5 محمد بركات فولفسبورج - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD APP سمير اليعقوبي فيردر بريمن - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD APP جواد بدة هايدنهايم - دارمشتات 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD APP أحمد المعمري بوروسيا دورتموند - لايبزيج 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORT HD 5 محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 أتالانتا - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 إنتر ميلان - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة رين - موناكو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 باريس سان جيرمان - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة جوانينج جالاكسي - أسيك ميموزا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 نواذيبو - مازيمبي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 8 الوداد - سيمبا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

الرياضية المغربية TNT الترجي - بترو أتلتيكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك. -ساجرادا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6

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