جدول مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري روشن.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع قمة كبيرة تجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد، وسيلعب آرسنال مع سندرلاند في مواجهة قوية، وفي إسبانيا يستضيف أتلتيكو مدريد، نظيره ليفانتي، بينما يلعب يوفنتوس مع تورينو، وميلان أمام بارما، في الدوري الإيطالي.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب نيوم أمام النصر، وسنكون على موعد مع ديربي قوي يجمع الأهلي مع الاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 "08-11-2025"

دوري روشن السعودي  - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوم - النصر16:50 السعودية، 17:50 الإماراتثمانية 1مشاري القرني
الشباب - الاتفاق17:45 السعودية، 18:45 الإماراتثمانية 2عبدالله الحربي
الاتحاد - الأهلي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
توتنهام - مانشستر يونايتد15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحفيظ دراجي
إيفرتون - فولهام18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDمحمد بركات
وست هام - بيرنلي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعلي محمد علي
سندرلاند - آرسنال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي سعيد الكعبي
تشيلسي - وولفرهامبتون23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDخليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
جيرونا - ألافيس16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDجواد بدة
إشبيلية - أوساسونا18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد البلوشي
أتلتيكو مدريد - ليفانتي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعصام الشوالي
إسبانيول - فياريال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمحمد المبروكي

 الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
كومو - كالياري17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAYحازم عبد السلام
ليتشي - هيلاس فيرونا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAYفيصل الهندي
يوفنتوس - تورينو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSTARZPLAYعامر عبد الله
شاشارؤوف خليف
بارما - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYمحمد الشامسي
شاشاعلي دراج

 الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني
هامبورج - دورتموند17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدمنير العتيبي
هوفنهايم - لايبزيج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدأنيس السحباني
يونيون برلين - بايرن ميونخ17:30 السعودية، 18:30 الإماراتMBC Actionعيسى الزدجالي
شاهد
مونشنجلادباخ - كولن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتMBC Actionفهد الدريبي
شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مارسيليا - بريست19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDنوفل باشي
لوهافر - نانت21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد فؤاد
موناكو - لانس23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDحسن العيدروس

