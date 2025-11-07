جدول مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري روشن.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع قمة كبيرة تجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد، وسيلعب آرسنال مع سندرلاند في مواجهة قوية، وفي إسبانيا يستضيف أتلتيكو مدريد، نظيره ليفانتي، بينما يلعب يوفنتوس مع تورينو، وميلان أمام بارما، في الدوري الإيطالي.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب نيوم أمام النصر، وسنكون على موعد مع ديربي قوي يجمع الأهلي مع الاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 "08-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوم - النصر 16:50 السعودية، 17:50 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني الشباب - الاتفاق 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية 2 عبدالله الحربي الاتحاد - الأهلي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق توتنهام - مانشستر يونايتد 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حفيظ دراجي إيفرتون - فولهام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD محمد بركات وست هام - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD علي محمد علي سندرلاند - آرسنال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي سعيد الكعبي تشيلسي - وولفرهامبتون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جيرونا - ألافيس 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD جواد بدة إشبيلية - أوساسونا 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد البلوشي أتلتيكو مدريد - ليفانتي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عصام الشوالي إسبانيول - فياريال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كومو - كالياري 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY حازم عبد السلام STC ليتشي - هيلاس فيرونا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY فيصل الهندي STC يوفنتوس - تورينو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات STARZPLAY عامر عبد الله STC شاشا رؤوف خليف بارما - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY محمد الشامسي STC شاشا علي دراج

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني هامبورج - دورتموند 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد منير العتيبي هوفنهايم - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أنيس السحباني يونيون برلين - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC Action عيسى الزدجالي شاهد مونشنجلادباخ - كولن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC Action فهد الدريبي شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشر