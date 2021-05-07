جدول مباريات اليوم السبت 8 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 8 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد اللقاء لعشاق الساحرة المستديرة، مع السبت الممتاز الملئ بالمباريات الهامة والقوية، في البطولات المختلفة في شتى أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه ليدز يونايتد أمام توتنهام، وشيفيلد يونايتد مع كريستال بالاس، ومانشستر سيتي أمام تشيلسي، ويلعب ليفربول أمام ساوثامبتون.

وفي الدوري الإسباني يواجه ألافيس نظيره ليفانتي، ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ويواجه قادش نظيره ويسكا، ويلعب أتلتيك بيلباو أمام أوساسونا.

أما في الدوري الإيطالي، يلعب سبيزيا مع نابولي، وأودينيزي امام بولونيا، وإنتر مع سامبدوريا، وفيورنتينا يستضيف لاتسيو.

وفي الدوري الألماني، سيلعب بوروسيا دورتموند أمام لايبزيج وهوفنهايم مع شالكة، وفولفسبورج مع أونيون برلين، وفيردر بريمن مع باير ليفركوزن وبايرن ميونخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

ولن يخلو اليوم من المباريات العربية والآسيوية، إذ يلعب المقاولون العرب أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 8 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 مايو"8-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - توتنهام 13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1 شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية bein sport premium 2 مانشستر سيتي - تشيلسي 18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport premium 1 ليفربول - ساوثامبتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - ليفانتي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - أتلتيكو مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1 قادش - ويسكا 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية. bein sport HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - نابولي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أودينيزي - بولونيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر - سامبدوريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 فيورنتينا - لاتسيو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد هوفنهايم - شالكة 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فيردر بريمن - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الانتاج الحربي 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1

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