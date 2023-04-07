جدول مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Everton
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المغربي الممتازكأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

تعود عجلة كرة القدم العالمية للدوران من جديد عبر جولة جديدة في صراعات الفوز بالبطولات الكبرى، كما يوجد نصيب أيضًا للبطولات العربية في يوم جديد.

الدوري الإنجليزي يعود للدوران بـ 8 مباريات هامة، لعل أبرزها استضافة مانشستر يونايتد لإيفرتون، وولفرهامبتون لتشيلسي، وكذلك ساوثامبتون لمانشستر سيتي.

أما الدوري الإسباني فأهم مبارة به هذا اليوم ستكون استضافة ريال مدريد لفياريال على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

في السطور التالية نستعرض لكم أهم مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 "08-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - إيفرتون13:30 مصر، 14:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد - نيوكاسل16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
توتنهام - برايتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
وولفرهامبتون - تشيلسي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
ساوثهامتون - مانشستر سيتي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مدريد - فياريال21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تورينو.- روما18:30 مصر، 19:30 السعوديةAD Sports Premium 1
لاتسيو - يوفنتوس20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند.- أونيون برلين15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports
فرايبورج - بايرن ميونخ15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيس - باريس سان جيرمان21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports

الدوري المغربي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح - الرجاء22:00 المغرب، 01:00 السعوديةالمغربية HD
الوداد.- مولودية وجدة22:00 المغرب، 01:00 السعوديةالرياضية المغربية

كأس الملك سلمان - تصفيات التأهل

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوحدة - البرج22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية 1

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  • 11%فيكتور أوسيمين
191229 الأصوات

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