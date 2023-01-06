جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

مباريات قوية على الصعيدين الدولي والمحلي تأتي اليوم السبت 7 يناير 2023، إذ تتواصل مباريات كأس الخليج وتقام مباراتان في دوري روشن السعودي إلى جانب لقاءات هامة في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، ومباريات عربية في الدوري المغربي والدوري المصري.
تأتي قمتان خليجيتان على أعلى مستوى بين كل من الكويت وقطر بداية، ثم مباراة الإمارات والبحرين المتوجة بآخر نسخة من كأس الخليج العربي.
كما يواجه ريال مدريد خصمًا صعبًا هو فياريال على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة
في الموضوع التالي من موقع "جول" نتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية والعربية وكأس الخليج العربي والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 "07-01-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفيحاء - الباطن
|15:30 السعودية، 14:30 مصر
|شاهد VIP
|الاتفاق - أبها
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|شاهد VIP
خليجي 25 – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البحرين - الإمارات
|16:15 السعودية، 17:15 الإمارات
|beIN SPORTS HD
Al Iraqiya Sports HD
Alrabiaa Sport
|الكويت - قطر
|19:15 السعودية، 20:15 الإمارات
|beIN SPORTS HD
Al Iraqiya Sports HD
Alrabiaa Sport
الدوري الإسباني – الجولة الـ 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فياريال - ريال مدريد
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ريال مايوركا - بلد الوليد
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|إسبانيول - جيرونا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فيورنتينا - ساسوولو
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|AD SPORTS HD
Starz Play App
|يوفنتوس - أودينيزي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS HD
Starz Play App
|مونزا - إنتر ميلانو
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS HD
Starz Play App
الدوري المغربي – الجولة الـ 11
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الاتحاد الرياضي التوركي - المغرب الفاسي
|16:00 المغرب، 17:00 مصر
|Arryadia SD/HD
|حسنية أغادير - أولمبيك أسفي
|18:15 المغرب، 19:15 مصر
|Arryadia SD/HD
|نهضة بركان - مولودية وجدة
|20:30 المغرب، 21:30 مصر
|Arryadia SD/HD
الدوري المصري – الجولة الـ 12
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
بيراميدز - غزل المحلة
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|ONTIME SPORTS HD
|المصري البورسعيدي - الاتحاد
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ONTIME SPORTS HD
|فيوتشر - سيراميكا كليوباترا
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ONTIME SPORTS HD
الدوري التونسي – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الصفاقسي - الترجي
|14:00 تونس، 15:00 مصر
|الرياضية التونسية
|اتحاد تطاوين - النجم الساحلي
|14:30 تونس، 15:30 مصر
|الرياضية التونسية
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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
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