جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مباريات قوية على الصعيدين الدولي والمحلي تأتي اليوم السبت 7 يناير 2023، إذ تتواصل مباريات كأس الخليج وتقام مباراتان في دوري روشن السعودي إلى جانب لقاءات هامة في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، ومباريات عربية في الدوري المغربي والدوري المصري.

تأتي قمتان خليجيتان على أعلى مستوى بين كل من الكويت وقطر بداية، ثم مباراة الإمارات والبحرين المتوجة بآخر نسخة من كأس الخليج العربي.

كما يواجه ريال مدريد خصمًا صعبًا هو فياريال على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

في الموضوع التالي من موقع "جول" نتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية والعربية وكأس الخليج العربي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 "07-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الباطن 15:30 السعودية، 14:30 مصر شاهد VIP الاتفاق - أبها 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP

خليجي 25 – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة البحرين - الإمارات 16:15 السعودية، 17:15 الإمارات beIN SPORTS HD

Al Iraqiya Sports HD

Alrabiaa Sport الكويت - قطر 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS HD

Al Iraqiya Sports HD

Alrabiaa Sport

الدوري الإسباني – الجولة الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - ريال مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال مايوركا - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - جيرونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS HD

Starz Play App يوفنتوس - أودينيزي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS HD

Starz Play App مونزا - إنتر ميلانو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS HD

Starz Play App

الدوري المغربي – الجولة الـ 11

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد الرياضي التوركي - المغرب الفاسي 16:00 المغرب، 17:00 مصر Arryadia SD/HD حسنية أغادير - أولمبيك أسفي 18:15 المغرب، 19:15 مصر Arryadia SD/HD نهضة بركان - مولودية وجدة 20:30 المغرب، 21:30 مصر Arryadia SD/HD

الدوري المصري – الجولة الـ 12

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - غزل المحلة 14:45 مصر، 15:45 السعودية ONTIME SPORTS HD المصري البورسعيدي - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME SPORTS HD فيوتشر - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME SPORTS HD

الدوري التونسي – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفاقسي - الترجي 14:00 تونس، 15:00 مصر الرياضية التونسية اتحاد تطاوين - النجم الساحلي 14:30 تونس، 15:30 مصر الرياضية التونسية

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid