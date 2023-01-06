جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

جول العربي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري المغربي الممتازالدوري التونسي - الدرجة الأولىالدوري المصري الممتازكأس الخليج

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مباريات قوية على الصعيدين الدولي والمحلي تأتي اليوم السبت 7 يناير 2023، إذ تتواصل مباريات كأس الخليج وتقام مباراتان في دوري روشن السعودي إلى جانب لقاءات هامة في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، ومباريات عربية في الدوري المغربي والدوري المصري.

تأتي قمتان خليجيتان على أعلى مستوى بين كل من الكويت وقطر بداية، ثم مباراة الإمارات والبحرين المتوجة بآخر نسخة من كأس الخليج العربي.

كما يواجه ريال مدريد خصمًا صعبًا هو فياريال على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

في الموضوع التالي من موقع "جول" نتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية والعربية وكأس الخليج العربي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 "07-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - الباطن15:30 السعودية، 14:30 مصرشاهد VIP
الاتفاق - أبها18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP

خليجي 25 – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البحرين - الإمارات16:15 السعودية، 17:15 الإماراتbeIN SPORTS HD
Al Iraqiya Sports HD
Alrabiaa Sport
الكويت - قطر19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS HD
Al Iraqiya Sports HD
Alrabiaa Sport

الدوري الإسباني – الجولة الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فياريال - ريال مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ريال مايوركا - بلد الوليد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
إسبانيول - جيرونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيورنتينا - ساسوولو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS HD
Starz Play App
يوفنتوس - أودينيزي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS HD
Starz Play App
مونزا - إنتر ميلانو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS HD
Starz Play App

الدوري المغربي – الجولة الـ 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد الرياضي التوركي - المغرب الفاسي16:00 المغرب، 17:00 مصرArryadia SD/HD
حسنية أغادير - أولمبيك أسفي18:15 المغرب، 19:15 مصرArryadia SD/HD
نهضة بركان - مولودية وجدة20:30 المغرب، 21:30 مصرArryadia SD/HD

الدوري المصري – الجولة الـ 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة

بيراميدز - غزل المحلة

14:45 مصر، 15:45 السعوديةONTIME SPORTS HD
المصري البورسعيدي - الاتحاد19:00 مصر، 20:00 السعوديةONTIME SPORTS HD
فيوتشر - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر، 20:00 السعوديةONTIME SPORTS HD

الدوري التونسي – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفاقسي - الترجي14:00 تونس، 15:00 مصرالرياضية التونسية
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي14:30 تونس، 15:30 مصرالرياضية التونسية

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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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