أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026؟

جدول مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026 "07-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جنوة - نابولي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvعيسى الحربين
فيورنتينا - تورينو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv-

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - توتنهام 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORT 1باسم الزير
بورنموث - استون فيلا 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد البلوشي
آرسنال - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 1خليل البلوشي
بيرنلي - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 6أحمد عبده
فولهام - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 5عامر الخوذيري
وولفرهامبتون - تشيلسي 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 3عبدالله الغامدي
نيوكاسل يونايتد - برينتفورد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 1باسم الزير

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - ريال أوفييدو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3مصطفى ناظم
برشلونة - ريال مايوركا 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 2علي سعيد الكعبي
إشبيلية - جيرونا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 3حسن العيدروس
ريال سوسييداد - إلتشي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - رين19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 9منتصر الأزهري
بريست - لوريان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Xtra 1محمد بركات
نانت - ليون23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORT 9محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرايبورج - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
هايدنهايم - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
ماينز - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
سانت باولي - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعصام عبده
إم بي سي أكشن
بوروسيا مونشنجلادباخ - باير ليفركوزن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
إم بي سي أكشن

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الخلود - الشباب17:00 السعودية، 18:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى
التعاون - الخليج18:30 السعودية، 19:30 الإماراتثمانيةسلطان الحربي
القادسية - الفتح20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةجعفر الصليح

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باور ديناموز - نهضة بركان 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 4جواد بدة
بترو أتلتيكو - سيمبا 18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 2أحمد سوكو
الجيش الملكي - يانج أفريكانز 21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Xtra 2نوفل باشي
شبيبة القبائل - الأهلي21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 2عصام الشوالي

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
عزام يونايتد - مانيما18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 4محمد المبروكي

