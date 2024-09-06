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Endrick Brazil Moises Caicedo Ecuador(C)Getty Images
ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ودوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

وإن كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات SSC يمكنك مشاهدتها عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2024 "07-09-2024"

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أيرلندا - إنجلترا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
ألمانيا - المجر21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
هولندا - البوسنة

21:45 مصر والسعودية

beIN Sports 2محمد بركات

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موريتانيا - بوتسوانا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2نوفل باشي

تصفيات كأس العالم 2026 - أمريكا الجنوبية - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوروجواي - باراجواي02:30 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDعيسى الحربين
البرازيل - الإكوادور04:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDعبدالله الحربي
بيرو - كولومبيا04:30 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDمحمد حسين

طالع الجدول بالكامل من هنا

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