تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
NEW SHAHID HEADER
مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري المصري الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تتواصل المنافسات في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي، ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 "07-12-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة عشر

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخليج - الاتفاق15:55 السعودية، 14:55 مصرSSC 1 HDجعفر الصليح
SSC 1 SDعيسى الزدجالي
الهلال - الرائد17:40 السعودية، 16:40 مصرSSC 1 HDعبد الله الحربي
SSC 1 SDعبد العزيز الزيد
التعاون - الأهلي20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 1 HDعيسى الحربين
SSC Extra 1 SDعائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسةعشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيفرتون - ليفربول14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
كريستال بالاس - مانشستر سيتي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1عامر الخوذيري
برينتفورد - نيوكاسل17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2منتصر الأزهري
أستون فيلا - ساوثامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد بركات
مانشستر يونايتد - نوتينجهام19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة السادسة عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لاس بالماس - بلد الوليد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
ريال بيتيس - برشلونة17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3خليل البلوشي
فالنسيا - رايو فاييكانو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
جيرونا - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
جنوى - تورينو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1
يوفنتوس - بولونيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1
روما - ليتشي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الألماني- الجولة الثانية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - هايدنهايم16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي
باير ليفركوزن - سانت باولي16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد السعدي
فرانكفورت - أوجسبورج16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 3مصطفى العلوان
كيل - لايبزيج16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODباسم الزير
بوخوم - فيردر بريمن16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODمنتصر الأزهري
بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند19:30 مصر ، 20:30 السعوديةbeIN Sports 5عبد الله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موناكو - تولوز18:00 مصر ، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي
نيس - لوهافر20:00 مصر ، 21:00 السعودية

beIN Sports 2

محمد فوزي
أنجيه - ليون

22:00 مصر، 23:00 السعوية

beIN Sports 1أحمد عبده

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانيما - الرجاء15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN Sports 7

جواد بدة
أورلاندو بايرتس - الأهلي15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN Sports 6

أحمد عبده
ستاد أبيدجان - شباب بلوزداد18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 6

محمد المبروكي
الجيش الملكي - صن داونز21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6جواد بدة
مولودية الجزائر - يانج أفريكانز21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 7محمد بركات

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان