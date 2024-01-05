جدول مباريات اليوم السبت 6 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 يناير 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي وفيها يلعب إنتر مع فيرونا.

كما تتواصل مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وفيها يلعب توتنهام مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع برينتفورد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 "05-01-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إنتر - هيلاس فيرونا 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 غازي العمري فروسينوني - مونزا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 خالد الغول ليتشي - كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 غازي العمري ساسوولو - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 بدر الدين روابح

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث