جدول مباريات اليوم السبت 6 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Shinzo Koroki Urawa Odion Ighalo AL-Hilal(C)Getty Images
كأس الملك الاسبانيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1دوري أبطال آسياالدوري المغربي الممتازالدوري التونسي - الدرجة الأولىالدوري الإماراتي للمحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات قوية تعود من خلالها عجلة المسابقات الكبرى في العالم العربي وأوروبا للدوران، يوم كروي جديد حافل بالإثارة.

تقام مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والكل يقترب من الحسم، في الكالشيو نابولي حسمها رسميًا.

بينما تستمر إثارة الدوريين المغربي والتونسي وتقام مباريات لحساب دوري أدنوك الإماراتي.

المباراة الأهم بالطبع ستكون مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن أبرز مباريات اليوم السبت 6 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 6 مايو 2023 "06-05-2023"

دوري أبطال آسيا - إياب النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوراوا - الهلال12:00 السعودية ومصرSSC 1
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كأس ملك إسبانيا - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مدريد - أوساسونا23:00 مصر والسعوديةSSC 1
شاهد vip

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بورنموث - تشيلسي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
توتنهام - كريستال بالاس17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
مانشستر سيتي - ليدز يونايتد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - برينتفورد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - لاتسيو16:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1
روما - إنتر19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لانس - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيردر بريمن - بايرن ميونخ19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراةالموعدالقناة الناقلة
اتحاد تطاوين - الصفاقسي18:00 مصر والسعوديةالرياضية التونسية

الدوري المغربي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرجاء - أولمبيك خريبكة19:00 مصر والسعوديةArryadia SD/HD
شباب المحمدية - الوداد23:30 مصر والسعوديةArryadia SD/HD
الجيش الملكي - شباب السوالم23:30 مصر والسعوديةAl Maghribia HD

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشارقة - دبا الفجيرة17:15 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
عجمان - الوحدة20:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية

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  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
546531 الأصوات

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