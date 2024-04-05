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مباريات اليوم 6 أبريل 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي، وتبدأ مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وتستمر مباريات الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي وتنتهي مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لحساب دور الإياب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 6 أبريل "06-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الطائي - الشباب

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HD

حمادة العنزي
الاتفاق - الرياض

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 1 HDرائد الدوسري

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - مانشستر سيتي13:30 مصر، 14:30 السعوديةbeIN SPORTS 1خالد الحدي
أستون فيلا - برينتفورد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 1خليل البلوشي
فولهام - نيوكاسل16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 2جواد بدة
إيفرتون - بيرنلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1سمير اليعقوبي
وولفرهامبتون - وست هام16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2عادل خلو
لوتون تاون - بورنموث16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3مضر اليوسف
برايتون - آرسنال18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN SPORTS 1محمد بركات

دوري ابطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بترو أتلتيكو - مازيمبي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS 6أحمد عبده
أسيك - الترجي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - ليتشي15:00 مصر، 16:00 السعودية

AD Sports Premium 1

روما - لاتسيو18:00 مصر، 19:00 السعوديةAD Sports Premium 1
إمبولي - تورينو20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
هايدنهايم - بايرن ميونخ15:30 مصر، 16:30 السعودية

beIN SPORTS 3

حفيظ دراجي
أونيون برلين - باير ليفركوزن15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN SPORTS 5علي محمد علي
فرايبورج - لايبزيج15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN SPORTS 6منتصر الأزهري
ماينز - درامشتات15:30 مصر، 16:30 السعوديةتطبيق TOD TVأحمد البلوشي
كولن - بوخوم15:30 مصر، 16:30 السعوديةتطبيق TOD TVمضر اليوسف
بوروسيا دورتموند - شتوتجارت18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN SPORTS 5نوفل الباشي

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
لانس - لوهافر17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS 4محمد المبروكي
باريس سان جيرمان - كليرمون22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس

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