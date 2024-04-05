جدول مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي، وتبدأ مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وتستمر مباريات الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي وتنتهي مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لحساب دور الإياب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 6 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 6 أبريل "06-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الطائي - الشباب 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD حمادة العنزي الاتفاق - الرياض 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD رائد الدوسري

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كريستال بالاس - مانشستر سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS 1 خالد الحدي أستون فيلا - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي فولهام - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 2 جواد بدة إيفرتون - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 سمير اليعقوبي وولفرهامبتون - وست هام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 عادل خلو لوتون تاون - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 مضر اليوسف برايتون - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 1 محمد بركات

دوري ابطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بترو أتلتيكو - مازيمبي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS 6 أحمد عبده أسيك - الترجي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - ليتشي 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD Sports Premium 1 روما - لاتسيو 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD Sports Premium 1 إمبولي - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق هايدنهايم - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS 3 حفيظ دراجي أونيون برلين - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS 5 علي محمد علي فرايبورج - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS 6 منتصر الأزهري ماينز - درامشتات 15:30 مصر، 16:30 السعودية تطبيق TOD TV أحمد البلوشي كولن - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية تطبيق TOD TV مضر اليوسف بوروسيا دورتموند - شتوتجارت 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 5 نوفل الباشي

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق لانس - لوهافر 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS 4 محمد المبروكي باريس سان جيرمان - كليرمون 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

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