جدول مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 والمباريات الودية الدولية وغيرها، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم السبت استئناف المباريات الدولية، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل انطلاق بطولتي يورو وكوبا أمريكا 2020.

وفي تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2022، يلعب المنتخب اللبناني أمام نظيره السيرلانكي، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني.

وفي تصفيات كأس العالم المقبلة، لقارة أمريكا الجنوبية يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يونيو"5-6-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة لبنان - سري لانكا 09:00 لبنان والسعودية، 08:00 مصر الدوري والكأس كوريا الجنوبية - تركمستان 14:00 السعودية، 13:00 مصر - السعودية - اليمن 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports HD 1

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - الإكوادور 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 1 Premium

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