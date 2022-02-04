جدول مباريات اليوم السبت 5 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 5 فبراير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي.

في الدوري الإنجليزي ستقام مباراة بيرنلي وواتفورد المؤجلة من الجولة السابعة عشر من البطولة.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب إلتشي مع ألافيس، وريال مايوركا مع قادش، وسيلتا فيجو مع رايو فاييكانو، وأوساسونا مع إشبيلية.

وفي الدوري الإيطالي يلعب روما مع جنوى وقمة الجولة الـ 24 يلعب إنتر مع ميلان في ديربي الغضب، وفي المساء فيورنتينا مع لاتسيو.

وفي الدوري الألماني سيلعب كولن مع فرايبورج، وأرمينيا بيليفيلد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، وأوجسبورج مع أونيون برلين، وماينز مع هوفنهايم، وبايرن ميونخ مع لايبزيج.

وعربيًا، تنطلق مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الرائد مع الاتفاق، والحزم مع الشباب، والفيصلي مع ضمك والأهلي أمام التعاون.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 5 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 5 فبراير"5-2-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيرنلي - واتفورد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - ألافيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مايوركا - قادش 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - رايو فاييكانو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة روما - جنوى 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube إنتر - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube فيورنتينا - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراة الموعد كولن - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية أرمينيا بيليفيلد - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية أوجسبورج - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية ماينز - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية شتوتجارت - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية بايرن ميونخ - لايبزيج 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت إيتيان - مونبيليه 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 موناكو - ليون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرائد - الاتفاق 15:50السعودية، 14:50مصر SSC الحزم - الشباب 15:50السعودية، 14:50مصر SSC الفيصلي - ضمك 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC الأهلي - التعاون 20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC

كأس الأمم الإفريقية - تحديد المركزين الثالث والرابع