جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى القليل من المباريات، مع بداية عودة المباريات والروح للملاعب الأوروبية من جديد.
ونعرض لكم مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 حيث تعود مباريات كأس العالم للسيدات وينطلق الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 "5-8-2023"
كأس العالم للسيدات - دور الـ 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سويسرا - إسبانيا
|08:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
|اليابان - النرويج
|11:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
كأس الملك سلمان - دور الـ 8
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|السد - الشرطة
|18:00 مصر والسعودية
|SSC
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|الاتحاد - الهلال
|21:00 مصر والسعودية
|SSC
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