جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى القليل من المباريات، مع بداية عودة المباريات والروح للملاعب الأوروبية من جديد.

ونعرض لكم مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 حيث تعود مباريات كأس العالم للسيدات وينطلق الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 "5-8-2023"

كأس العالم للسيدات - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة سويسرا - إسبانيا 08:00 مصر والسعودية beIN Sports اليابان - النرويج 11:00 مصر والسعودية beIN Sports

كأس الملك سلمان - دور الـ 8

المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الشرطة 18:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الاتحاد - الهلال 21:00 مصر والسعودية SSC

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