جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى القليل من المباريات، مع بداية عودة المباريات والروح للملاعب الأوروبية من جديد.

ونعرض لكم مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 حيث تعود مباريات كأس العالم للسيدات وينطلق الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 "5-8-2023"

كأس العالم للسيدات - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سويسرا - إسبانيا08:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
اليابان - النرويج11:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

كأس الملك سلمان - دور الـ 8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السد - الشرطة18:00 مصر والسعوديةSSC
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الاتحاد - الهلال21:00 مصر والسعوديةSSC
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 56011كريم بنزيما
  • 5119خاليدو كوليبالي
  • 7124روبرتو فيرمينو
  • 4300نجولو كانتي
  • 9018مارسيلو بروزوفيتش
  • 15260صفقة أخرى
96832 الأصوات