تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-GULF-CUP-BHR-OMAAFP
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةكأس مصردوري أبطال إفريقياكأس الخليجالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليكأس ملك إسبانياالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات ولكنها على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 أهم مباريات كاس الخليج العربي 26 وهي المباراة النهائية بين عمان والبحرين، كما تنطلق جولة نارية في الدوري الإنجليزي..

على أن تيستمر مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يستضيف الرجاء المغربي نظيره صن داونز، وفي الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي، يلعب ليون مع مونبلييه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، والدورري الفرنسي، وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 "04-01-2025"

كأس الخليج العربي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البحرين - عمان19:00 السعودية والبحرين، 20:00 الإمارات وعمانالبحرين الرياضية HD 1محمد سويد
SSC NEWS فارس عوض - حماد العنزي
SSC 4 HDراشد الدوسري - مشاري القرني
الكأس 1أحمد الطيب
الكأس 2سمير المعيرفي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
محمد الشامسي
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
العراقية الرياضيةجمال الدراجي
عمان مباشرصلاح الحمداني
البث عبر الإنترنتشاهد
STARZPLAY
شوووف
جول دوت كوم

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
توتنهام - نيوكاسل14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
بورنموث - إيفرتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1أحمد فؤاد
أستون فيلا - ليستر سيتي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 3عبد الله الغامدي
كريستال بالاس - تشيلسي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2حسن العيدروس
مانشستر سيتي - وست هام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1جواد بدة
ساوثامبتون - برينتفورد17:00 مصر، 18:00 السعوديةTOD-
برايتون - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سانت إتيان - ستاد ريمس18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد السعدي
ليل - نانت20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
ليون - مونبلييه22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فينيسا - إمبولي18:00 مصر، 19:00 السعوديةSTARZPLAY
فيورنتينا - نابولي20:00 مصر، 21:00 السعوديةSTARZPLAY
هيلاس فيرونا - أودينيزي22:00 مصر، 23:00 السعوديةSTARZPLAY

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يانج أفريكانز - مازيمبي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد فوزي
أورلاندو بايرتس - ستاد أبيدجان18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي
الرجاء - صن داونز21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6جواد بدة
الجيش الملكي - مانيما21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ويسكا - ريال بيتيس16:30 مصر، 17:30 السعوديةشاهد-
تينيريفي - أوساسونا17:30 مصر، 18:30 السعوديةشاهد-
ألميريا - إشبيلية18:30 مصر، 19:30 السعوديةشاهد-
بارباسترو - برشلونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC 1 HDحاتم بطيشة
لوجرونيس - أتلتيك بيلباو22:30 مصر، 23:30 السعوديةشاهد-
ماربيا - أتلتيكو مدريد22:30 مصر، 23:30 السعوديةشاهد-

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الإسماعيلي - طنطا14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports
البنك الأهلي - بترول أسيوط14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Spor
سموحة - منتخب السويس17:30 مصر، 18:30 السعوديةOnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - لا فيينا17:30 مصر، 18:30 السعوديةOnTime Sports

دوري يلو - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الزلفي - الطائي14:30 مصر، 15:30 السعوديةالسعودية الرياضية
الحزم - البكيرية14:30 مصر، 15:30 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - العين17:30 مصر، 18:30 السعوديةالسعودية الرياضية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان