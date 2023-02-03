جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، الأهلي في كأس العالم للأندية ومباريات دوري روشن السعودي إلى جانب جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية.
كل العيون تترقب ظهور العملاق الأهلاوي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية في الدور الرئيسي لكأس العالم للأندية، لكن بالتأكيد سيكون قطاع كبير من الكرة العربية منصرفًا إلى قمة عربية أخرى هي الوداد والهلال التي ستقود أحد الفريقين العربي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلامنجو البرازيلي.
وأيضًا لا يمكن إغفال نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بين الجزائر والسنغال على أرضية ملعب نيلسون مانديلا، والتي تجذب الجمهور الجزائري والعربي من كل حدب وصوب.
في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.
جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 "04-02-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الطائي - الاتحاد
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|SSC
|الفيحاء - الوحدة
|20:30 السعودية، 19:30 مصر
|SSC
كأس العالم للأندية - الدور الثاني
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الوداد - الهلال
|15:30 المغرب، 17:30 مصر
|الرياضية المغربية
SSC
|الأهلي - سياتل ساوندرز
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|الرياضية المغربية
SSC
الدوري الإسباني - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتلتيكو مدريد - خيتافي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD1
الدوري الإنجليزي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إيفرتون - آرسنال
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
|مانشستر يونايتد - كريستال بالاس
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
|وولفرهامبتون - ليفربول
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beiN Sports HD 2 Premium
|نيوكاسل يونايتد - وست هام
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
الدوري الإيطالي - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|روما - إمبولي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا دورتموند - فرايبورج
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|لbeIN Sports
|آينتراخت فرانكفورت - هيرتا برلين
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports
الدوري الفرنسي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|باريس سان جيرمان - تولوز
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD
كأس إفريقيا للمحليين - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الجزائر - السنغال
|20:00 الجزائر، 21:00 مصر
|لbeIN Sports
الدوري الإماراتي (دوري أدنوك) - الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شباب الأهلي دبي - دبا الفجيرة
|17:30 الإمارات، 16:30 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
|عجمان - النصر
|17:30 الإمارات، 16:30 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
|بني ياس - الشارقة
|20:15 الإمارات، 19:15 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
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