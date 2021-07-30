جدول مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021 في أولمبياد طوكيو، وما هي القنوات التي ستنقل هذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أولمبياد طوكيو، وفيها سيلعب المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي، بينما تلعب إسبانيا أمام ساحل العاج.

ويلعب المنتخب الياباني أمام نيوزلندا، وتواجه كوريا الجنوبية منتخب المكسيك.

وتستمر المنافسات في القارة العجوز من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومن أبرز المباريات مباراة العودة بيت جلطة سراي التركي ضد بي إس في آيندهوفن الهولندي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الهولندي بنتيجة 5-1، وتقام المباراة على ملعب تورك تيليكوم آرينا بأسطنبول.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يوليو "31-7-2021":

أولمبياد طوكيو - الدور ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيا - ساحل العاج 10:00 مصر، 11:00 السعودية beIN Sports HD 1 اليابان - نيوزلندا 11:00 مصر، 12:00 السعودية beIN Sports HD 2 مصر - البرازيل 12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 كوريا الجنوبية - المكسيك 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 1

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