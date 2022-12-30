جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عادت عجلة كرة القدم حول العالم للدوران من جديد سواء على مستوى الدوريات العالمية أو العربية، كأس العالم كان كافيًا ليلهب حماس جماهير كرة القدم حول العالم من أجل أعلى مستويات كرة القدم من جديد.

الدوري الإسباني يعود من جديد بعد طول انتظار، كذلك تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من خلال جولة جديدة.

وفي دوري روشن تقام مباريات قوية تحدد شكل المنافسة القوية على هذا اللقب الذي يبدو أنه لن يحسم مبكرًا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 "31-12-2022"

دوري روشن السعودي – الجولة 11

دوري يلو السعودي – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الساحل 19:35 السعودية، 18:35 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي – الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بورنموت - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فولهام - ساوثهامتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 مانشستر سيتي - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل يونايتد - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برايتون - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - أوساسونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 2 فياريال - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1

Shahid