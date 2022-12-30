جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

جول العربي
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دوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عادت عجلة كرة القدم حول العالم للدوران من جديد سواء على مستوى الدوريات العالمية أو العربية، كأس العالم كان كافيًا ليلهب حماس جماهير كرة القدم حول العالم من أجل أعلى مستويات كرة القدم من جديد.

الدوري الإسباني يعود من جديد بعد طول انتظار، كذلك تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من خلال جولة جديدة.

وفي دوري روشن تقام مباريات قوية تحدد شكل المنافسة القوية على هذا اللقب الذي يبدو أنه لن يحسم مبكرًا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 "31-12-2022"

دوري روشن السعودي – الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الطائي - الباطن15:30 السعودية، 14:30 مصرشاهد VIP
أبها - الاتحاد15:30 السعودية، 14:30 مصرشاهد VIP
الرائد - التعاون18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP
الهلال - ضمك20:30 السعودية، 19:30 مصرشاهد VIP
الخليج - النصر20:30 السعودية، 19:30 مصرشاهد VIP

دوري يلو السعودي – الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الساحل19:35 السعودية، 18:35 مصرشاهد VIP

الدوري الإنجليزي – الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
بورنموت - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
فولهام - ساوثهامتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
مانشستر سيتي - إيفرتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد - ليدز يونايتد

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium
برايتون - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برشلونة - إسبانيول15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال سوسييداد - أوساسونا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 2
فياريال - فالنسيا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1

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