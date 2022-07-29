جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

نقترب في الوقت الحالي من عودة الدوريات في أوروبا وجميع أنحاء العالم، وتزداد المباريات المنتظرة لجمهور كرة القدم.
سنكون اليوم السبت على موعد مع مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام قبل انطلاق الدوري الإنجليزي بحوالي أسبوع.
وتقام عدد من المباريات الودية للأندية، حيث يواجه آرسنال إشبيلية ومانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ليون وروما توتنهام في أبرز اللقاءات.
وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه النادي الأهلي نادي المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع 21، كما يلتقي إنبي مع المصري في الجولة 28.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 "30-07-2022"
الدرع الخيرية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ليفربول - مانشستر سيتي
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المصري الممتاز
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
إنبي - المصري
18:30 مصر، 19:30 السعودية
ON TIME Sport
المقاولون العرب - الأهلي
21:00 مصر، 22:00 السعودية
ON TIME Sport
كأس السوبر الألماني
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
لايبزيج - بايرن ميونخ
20:30 مصر، 21:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
مباريات ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
آرسنال - إشبيلية
13:30 مصر، 14:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد
13:45 مصر، 14:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
روما - توتنهام
20:15 مصر، 21:15 السعودية
غير مذاعة عربيًا
إنتر - ليون
20:30 مصر، 21:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
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