جدول مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 حيث تعود مباريات الدوري السعودي، وكذلك تعود الدوريات الأوروبية في جولة جديدة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 30 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 30 مارس "30-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الوحدة - الفتح 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD سليمان الشريف النصر - الطائي 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 5 HD فارس عوض الشباب - الهلال 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD علي سعيد الكعبي الرياض - أبها 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 2 HD محمد الخامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيوكاسل - وست هام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي بورنموث - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 أحمد عبده تشيلسي - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي نوتينجهام - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 منتصر الأزهري شيفيلد - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 مضر اليوسف توتنهام - لوتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS 1 علي محمج علي أستون فيلا - وولفرهامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 2 سمير اليعقوبي برينتفورد - مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق خيتافي - إشبيلية 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 3 محمد السعدي ألميريا - أوساسونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS 3 جواد بدة فالنسيا - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 3 سمير العيقوبي برشلونة - لاس بالماس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق مازيمبي - بترو أتلتيكو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 6 محمد فوزي يانج أفريكانز - صن داونز 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS 6 محمد بركات الترجي - أسيك 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN SPORTS 6 عصام الشوالي

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