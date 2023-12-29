جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
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الدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)Al Nassr FC v Al-EttifaqAl Nassr FCAl-EttifaqAl Hazem v Al AhliAl HazemAl AhliAl Akhdoud v Al ShababAl AkhdoudAl ShababAston Villa v Sheffield UnitedAston VillaSheffield Unitedالدوري الإنجليزي الممتازAl Ahly SCبطولة العالم للأنديةManchester CitySalernitana v AC MilanSalernitanaAC Milanالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 حيث نتابع تكملة الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة التعاون والنصر، والطائي مع الاتحاد.

كما تستكمل مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب يوفنتوس مع روما، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي المحتدم هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 "30-12-2023"

دوري روشن - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفتح - الأخدود18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
SSC Extra 2 HD		جعفر الصليح
الطائي - الاتحاد18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
SSC SPORT 1 HD		حماد العنزي
الشباب - الوحدة21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
SSC SPORT Extra 1 HD		مشاري القرني
التعاون - النصر21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
SSC SPORT 1 HD		فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
لوتون تاون - تشيلسي14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1نوفل باشي
أستون فيلا - بيرنلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 2أحمد البلوشي
مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
كريستال بالاس - برينتفورد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد بركات
وولفرهامبتون - إيفرتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 3عادل خلو
نوتنجهام فوريست - مانشستر يونايتد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - ليتشي13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
أودينيزي - بولونيا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
كالياري - إمبولي16:00 مصر، 17:00 السعوديةStarzPlay APP
ميلان - ساسوولو19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا - ساليرنيتانا19:00 مصر، 20:00 السعوديةStarzPlay APP
يوفنتوس - روما21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
البنك الأهلي - المقاولون العرب16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتسالقاهرة
طلائع الجيش - زد19:00 مصر، 20:00 السعوديةأون تايم سبورتسجهاز الرياضة العسكري
إنبي - بلدية المحلة19:00 مصر، 20:00 السعوديةأون تايم سبورتسبتروسبورت

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