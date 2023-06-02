جدول مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
FA Cup Trophy, Manchester City, Manchester United GFXGoal / Getty
كأس الاتحاد الإنجليزيالدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.

ونتابع معاً مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023، حيث نبدأ بالمباراة الأبرز والتي تجمع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري الإيطالي تستمر مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة وفيها يلعب تورينو مع إنتر.

بينما تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، وفيها يلعب باريس سان جيرمان وكليرمون فوت.

وفي الدوري المصري يلعب طلائع الجيش مع سموحة، لحساب مباريات الجولة 30.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023 "2-6-2023"

كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تورينو - إنتر19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
إمبولي لاتسيو22:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 38

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - كليرمون فوت22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 30

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

800338 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
800338 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش - سموحة20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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