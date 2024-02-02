جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في مختلف المسابقات.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 حيث يستمر ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، حيث يلعب كل من قطر وأوزبكستان وإيران والبايان.

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ونطير إلى إفريقيا، إذ يستمر ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي سيلعب فيه كل من مالي وكوت ديفوار وكاب فيردي يلاقي جنوب إفريقيا.

وفي الدوري الإسباني يلعب ألافيس مع برشلونة، وفي إنجلترا سيلعب إيفرتون مع توتنهام.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 "03-02-2024"

كأس آسيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيران - اليابان 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD عصام الشوالي

فهد العتيبي قطر - أوزبكستان 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD حسن العيدروس

حماد العنزي

كأس أمم أفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مالي - كوت ديفوار 19:00 مصر، 18:00 المغرب beIN AFCON 1 علي محمد علي كاب فيردي - جنوب إفريقيا 22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN AFCON 1 محمد بركات

الدوري الإسباني - الأسبوع 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فالنسيا - ألميريا 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN SPORTS HD 3 مضر اليوسف غرناطة - لاس بالماس 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN SPORTS HD 3 أحمد المعمري ديبورتيفو ألافيس - برشلونة 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري جيرونا - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 1 جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 23

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق إيفرتون - توتنهام 15:30 السعودية، 14:30 مصر beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي برايتون - كريستال بالاس 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 2 أحمد المعمري بيرنلي - فولهام 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 9 عادل خلو نيوكاسل يونايتد - لوتون تاون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 1 نوفل باشي شيفيلد يونايتد - أستون فيلا 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 2 أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الأسبوع 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إمبولي - جنوة 17:00 السعودية، 16:00 مصر AD SPORTS Premium 1 محمد أبو كبدة أودينيزي - مونزا 17:00 السعودية، 16:00 مصر STARZPLAY APP غازي العمري فروسينوني - ميلان 20:00 السعودية، 19:00 مصر AD SPORTS Premium 1 غازي العمري بولونيا - ساسوولو 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD SPORTS Premium 1 خالد الغول

الدوري الألماني - الأسبوع 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS HD 5 حفيظ دراجي فرايبورج - شتوتجارت 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS 2 EN جواد بدة ماينز - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD مصطفى العلوان بوخوم - أوجسبورج 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD أحمد عبده دارمشتات - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS HD 8 باسم الزير كولن - أينتراخت فرانكفورت 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 5 عادل خلو

الدوري الفرنسي - الأسبوع 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق رين - مونبلييه 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS HD 4 مضر اليوسف نانت - لانس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 4 نوفل باشي

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