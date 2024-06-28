تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 حيث تنطلق مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة سويسرا مع إيطاليا، وألمانيا مع الدنمارك.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء كولومبيا أمام كوستاريكا والبرازيل مع باراجواي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 "29-06-2024"

يورو 2024 - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سويسرا - إيطاليا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حفيظ دراجي ألمانيا - الدنمارك 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max عصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة كولومبيا - كوستاريكا 01:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا البرازيل - باراجواي 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 28