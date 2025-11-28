يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وليدز يونايتد، وفي إسبانيا يلعب برشلونة مع ألافيس، وأتلتيكو مدريد أمام أوفيدو.

وفي كأس الملك السعودي يلعب الهلال مع الفتح والاتحاد أمام الشباب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات كأس الملك السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 "29-11-2025"

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الهلال - الفتح 17:40 السعودية، 18:40 الإمارات ثمانية 2 مشاري القرني الاتحاد - الشباب 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر سيتي - ليدز 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD علي محمد علي سندرلاند - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD محمد بركات برينتفورد - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD عبدالله الغامدي إيفرتون - نيوكاسل 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس توتنهام - فولهام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مايوركا - أوساسونا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد المبروكي برشلونة - ألافيس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عامر الخوذيري ليفانتي - أتلتيك بيلباو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD مصطفى ناظم أتلتيكو مدريد - ريال أوفييدو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جنوى - هيلاس فيرونا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY - STC بارما - أودينيزي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY - STC يوفنتوس - كالياري 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات STARZPLAY - STC شاشا هاني الشهري ميلان - لاتسيو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY حازم عبدالسلام STC شاشا رؤوف خليف

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هوفنهايم - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - يونيون برلين - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - بايرن ميونخ - سانت بيولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC Action فهد الدريبي شاهد فيردير بريمن - كولن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - باير ليفركوزن - دورتموند 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC Action أحمد النفيسة شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق موناكو - باريس سان جيرمان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد البلوشي باريس - أوكسييه 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD جواد بدة مارسيليا - تولوز 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 4 HD نوفل باشي

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باور ديناموز - بيراميدز 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Xtra 1 أحمد عبده بترو أتلتيكو - الترجي 18:00 مصر، 17:00 تونس beIN SPORTS 2 HD عصام الشوالي

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كايزر تشيفيز - الزمالك 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORTS 2 HD محمد فوزي أوثو دويو - شباب بلوزداد 15:00 مصر، 14:00 الجزائر beIN SPORTS 9 HD حفيظ دراجي

دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرائد - الوحدة 15:20 السعودية، 16:20 الإمارات تطبيق ثمانية العروبة - الباطن 15:20 السعودية، 16:20 الإمارات تطبيق ثمانية الطائي - الجبيل 15:20 السعودية، 16:20 الإمارات تطبيق ثمانية

كأس مصر - دور الـ 32