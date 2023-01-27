جدول مباريات اليوم السبت 28 يناير 2023 والقنوات الناقلة

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Barcelona Girona LaLiga 2023@FCBarcelona_es/@GironaFC
الدوري الإسباني - لا ليجاكأس الاتحاد الإنجليزيدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المغربي الممتازالدوري المصري الممتازالدوري الإماراتي للمحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 يناير 2023 والقنوات الناقلة في المسابقات والدوريات الأوروبية والعربية.

مباريات هامة تشهدها الملاعب الأوروبية والعربية في يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، وهو اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023.

في الدوري الإسباني يستضيف جيرونا المتصدر برشلونة ويأمل بتعطيل مسيرته نحو العودة للقب دوري غاب عن خزائنه في الأعوام الثلاثة الماضية.

كما تقام مباريات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتعود عجلة دوري يلو السعودي للدوران بمباراة جديدة للعملاق الأهلاوي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 28 يناير 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية.

كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بريستون نورث إيند - توتنهام20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد - ريدينج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD

الدوري الإسباني – الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - برشلونة17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريمونيزي - إنتر ميلانو19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - أينتراخت فرانكفورت19:30 مصر، 20:30 السعوديةلBeIN Sports 3 HD

الدوري الفرنسي – الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD

الدوري المغربي – الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أولمبيك أسفي - الرجاء18:15 المغرب، 19:15 مصرArryadia SD/HD

الدوري المصري – الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةONTime Sports

الدوري الإماراتي – الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوحدة - الوصل20:00 الإمارات، 18:00 القاهرةأبو ظبي الرياضية

دوري يلو السعودي – الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - الأهلي15:45 السعودية، 14:45 مصرKSA SPORTS HD

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