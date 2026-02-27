جدول مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026 "28-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - النصر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي النجمة - الأخدود 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر القادسية - التعاون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فارس عوض نيوم - الخلود 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى

الدوري الإيطالي - الجولة 27 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة كومو - ليتشي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv هيلاس فيرونا - نابولي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv إنتر - جنوى 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورنموث - سندرلاند 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN Sports 1 محمد المبروكي بيرنلي - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده ليفربول - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي نيوكاسل - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات ليدز يونايتد - مانشستر سيتي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - أتلتيك بيلباو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 5 منتصر الأزهري برشلونة - فياريال 18:15 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 2 عصام الشوالي ريال مايوركا - ريال سوسييداد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 3 سمير اليعقوبي ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رين - تولوز 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 5 أحمد فؤاد موناكو - أنجيه 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي لوهافر - باريس سان جيرمان 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة باير ليفركوزن - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد مونشنجلادباخ - أونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هوفنهايم - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فيردر بريمن - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة 20