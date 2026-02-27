Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

جدول مباريات اليوم السبت 28 فبراير 2026 "28-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيحاء - النصر 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
النجمة - الأخدود 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر
القادسية - التعاون 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفارس عوض
نيوم - الخلود22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى

الدوري الإيطالي - الجولة 27 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كومو - ليتشي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
هيلاس فيرونا - نابولي 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
إنتر - جنوى22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بورنموث - سندرلاند 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN Sports 1محمد المبروكي
بيرنلي - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده
ليفربول - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 1خليل البلوشي
نيوكاسل - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 3محمد بركات
ليدز يونايتد - مانشستر سيتي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - أتلتيك بيلباو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 5منتصر الأزهري
برشلونة - فياريال 18:15 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 2عصام الشوالي
ريال مايوركا - ريال سوسييداد 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 3سمير اليعقوبي
ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رين - تولوز 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 5أحمد فؤاد
موناكو - أنجيه 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي
لوهافر - باريس سان جيرمان23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORT 1عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باير ليفركوزن - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
مونشنجلادباخ - أونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هوفنهايم - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فيردر بريمن - هايدنهايم17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد
MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأهلي - زد 22:30 السعودية، 23:30 السعوديةOn Sports
طلائع الجيش - حرس الحدود 22:30 السعودية، 23:30 السعوديةOn Sports
الإسماعيلي - الجونة 22:30 السعودية، 23:30 السعوديةOn Sports
وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا22:30 السعودية، 23:30 السعوديةOn Sports

