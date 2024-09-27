جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 "28-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الفتح - الأخدود 18:10 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD راشد الدوسري العروبة - ضمك 18:45 السعودية ومصر SSC Extra 2 HD فهد عريشي الخلود - الهلال 21:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 1 عبدالله الحربي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أودينيزي - إنتر 16:00 مصر والسعودية Starz Play App جنوة - يوفنتوس 19:00 مصر والسعودية Starz Play App بولونيا - أتالانتا 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - ألافيس 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 باسم الزير رايو فاييكانو - ليجانيس 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري ريال سوسييداد - فالنسيا 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري أوساسونا - برشلونة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - نيس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي لوهافر - ليل 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 محمد المبروكي موناكو - مونبلييه 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

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