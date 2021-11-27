جدول مباريات اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي سيواجه توتنهام نظيره بيرنلي، ويلعب مانشستر سيتي أمام وست هام، وفي المساء قمة الجولة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا عندما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على قادش، ويستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية في مباراة قوية ومثيرة.

وسيكون الدوري الإيطالي مليئًا بالمباريات القوية، عندما يلعب ميلان أمام ساسوولو، ويواجه روما نظيره تورينو، وفي المساء قمة كبيرة بين نابولي ولاتسيو.

وعربيًا، يختتم الهلال وأبها مباريات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 28 نوفمبر "28-11-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة برينتفورد - إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Connect بيرنلي - توتنهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 ليستر سيتي - واتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 مانشستر سيتي - وست هام يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 تشيلسي - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوي الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة ريال بيتيس - ليفانتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 إسبانيول - ريال سوسييداد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 قادش - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 ريال مدريد - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة أودينيزي - جنوى 13:30 مصر، 14:30 السعودية - ميلان - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube سبيزيا - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - روما - تورينو 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube نابولي - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراة الموعد آينتراخت فرانكفورت - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية لايبزيج - باير ليفركوزن 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت إيتيان - باريس سان جيرمان 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 13