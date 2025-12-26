تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Chelsea vs Aston VillaGetty Images
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة نيجيريا مع تونس، والمنتخب السنغالي أمام الكونغو الديمقراطية.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب النصر مع الأخدود والاتحاد مع الشباب.

وتستمر مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب تشيلسيم مع أستون فيلا في أبرز المباريات.

وتقام مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي وأبرز مبارياته اليوم ستكون بين بيزا ويوفنتوس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي بر تطبيق "STC".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 "27-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
القادسية - ضمك16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
النصر - الأخدود17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانيةفارس عوض
الاتحاد - الشباب20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمشاري القرني

كأس الأمم الإفريقية 2025 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بنين - بوتسوانا13:30 المغرب، 14:30 مصرbeIN SPORTS MAXمحمد المبروكي
السنغال - الكونغو16:00 المغرب، 17:00 مصرbeIN SPORTS MAX علي محمد علي
أوغندا - تنزانيا18:30 المغرب، 19:30 مصرbeIN SPORTS MAXنوفل باشي
تونس - نيجيريا21:00 المغرب، 22:00 مصرbeIN SPORTS MAXعصام الشوالي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نوتنجهام فورست - مانشستر سيتي 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي
آرسنال - برايتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس
برينتفورد - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات
بيرنلي - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد عبده
ليفربول - وولفرهامبتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2حفيظ دراجي
وست هام - فولهام 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 3جواد بدة
تشيلسي - أستون فيلا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
بارما - فيورنتينا 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv-
ليتشي - كومو 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv-
تورينو - كالياري 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv-
أودينيزي - لاتسيو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv-
بيزا - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvهاني الشهري

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
مودرن سبورت - القناة14:30 مصر، 15:30 السعوديةأون سبورت 2محمد الكواليني
الأهلي - وي17:00 مصر، 18:00 السعوديةأون سبورت 1أيمن الكاشف
طلائع الجيش - كهرباء الإسماعيلية17:00 مصر، 18:00 السعوديةأون سبورت 2طارق حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0