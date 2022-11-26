جدول مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم السبت 26 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم السابع من مونديال قطر.

وتقام يوم السبت 26 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة.

البداية ستكون من المجموعة الثالثة، حيث يفتتح اليوم السابع من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين منتخبي تونس وأستراليا.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الثانية، ويلعب فيها منتخب السعودية، مباراة قوية في مواجهة منتخب بولندا.

المباراة الثالثة، ستكون لحساب مباريات المجموعة الرابعة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين فرنسا والدنمارك.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم السابعة في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثالثة، وستجمع بين منتخبي الأرجنتين والمكسيك.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2022 "26-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات