جدول مباريات اليوم الأحد 27 مارس 2022 والقنوات الناقلة

نعيش في الوقت الحالي الفترة غير المحببة لعشاق كرة القدم في العالم، وهي فترة التوقف الدولي التي تقتصر فيها المباريات على المنتخبات.

التوقف الدولي في مارس الحالي قد يكون مختلفًا قليلاً، حيث تتنافس فيه المنتخبات في المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

تتواصل اليوم التصفيات في قارة أمريكا الشمالية، وسيستضيف منتخب كندا جامايكا، ومنتخب السلفادور كوستاريكا.

وفي قارة أوقيانوسيا، سيواجه منتخب جزر سليمان بابوا نيو جيني، ونيوزلندا بولينيسيا الفرنسية.

تقام اليوم مباريات إياب الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وسيلتقي موريشيوس ساوتمومي وإي سواتيني الصومال وجنوب السودان جيبوتي وليسوتو سيشيل.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 27 مارس"27-3-2022" والقنوات الناقلة

تصفيات أمريكا الشمالية لكأس العالم - الجولة 13

المباراة الموعد كندا - جامايكا 21:05 مصر، 22:05 السعودية السلفادور - كوستاريكا 22:05 مصر، 23:05 السعودية

تصفيات أوقيانوسيا لكأس العالم - نصف النهائي

المباراة الموعد جزر سليمان - بابوا نيو جيني 15:00 مصر، 16:00 السعودية نيوزيلندا - بولينيسيا الفرنسية 18:30 مصر، 19:30 السعودية

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 - الدور التمهيدي