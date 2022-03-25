جدول مباريات اليوم السبت 26 مارس 2022 والقنوات الناقلة

تستمر إثارة كرة القدم، بالرغم من تراجعها اليوم السبت 26 مارس 2022، بسبب فترة التوقف الدولي، إلا أن هناك بعض المباريات تستحق الاهتمام.

سنكون على موعد مع مباراة مثيرة تجمع بين الأرجنتين وفنزويلا، في الجولة السابعة عشر من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسيشهد اليوم العديد من المباريات الودية القوية، ضمن استعدادات المنتخبات الأوروبية لكأس العالم قطر 2022.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي أمام منتخب سويسرا، كما ستلعب هولندا مع الدنمارك، ويلعب منتخب إسبانيا مع ألبانيا.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 26 مارس"26-3-2022" والقنوات الناقلة

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - فنزويلا 01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

مباريات دولية ودية