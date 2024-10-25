جدول مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي وأهم المباريات بالتأكيد ستكون كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 "26-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الفيحاء - الاتفاق 18:00 مصر والسعودية SSC 1 HD حماد العنزي SSC 1 SD عائد العصيمي الرائد - الفتح 18:05 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD فهد عريشي SSC Extra 1 SD فهد العنزي الهلال - التعاون 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD عبد الله الحربي SSC 1 SD حاتم بطيشة

الدوري الإنجليزي- الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستون فيلا - بورنموث 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد بركات برينتفورد - إبسويتش تاون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 باسم الزير برايتون - وولفرهامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 منتصر الأزهري مانشستر سيتي - ساوثامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري إيفرتون - فولهام 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 2 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بلد الوليد - فياريال 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 جواد بدة رايو فاييكانو - ديبورتيفو ألافيس 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 مصطفى العلوان لاس بالماس - جيرونا 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد عبده ريال مدريد - برشلونة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شتوتجارت - هولشتاين كيل 16:30 مصر والسعودية TOD حسن العيدروس لايبزيج - فرايبورج 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 6 محمد السعدي أوجسبورج - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 علي محمد علي سانت باولي - فولفسبورج 16:30 مصر والسعودية TOD أحمد عبده فيردر بريمن - باير ليفركوزن 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أنجيه - سانت إتيان 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي ريمس - بريست 20:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي لانس - ليل 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نابولي - ليتشي 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عصام عبده أتالانتا - هيلاس فيرونا 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 -

الدوري الأمريكي - ذهاب دور الـ 16