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MP_al ain vs yokohamafm(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىكأس فرنساكأس ألمانيادوري أبطال إفريقيادوري أبطال آسيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات على المستوى الكروي العالمي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 حيث تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وعدد من نهائيات الكؤوس الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 25 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 "25-05-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوساسونا - فياريال15:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3نوفل باشي
ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد17:15 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3أحمد عبده
ألميريا - قادش19:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 2مضر اليوسف
رايو فاييكانو - أتلتيك بيلباو17:15 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3باسم الزير
ريال مدريد - ريال بيتيس17:15 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - مونزا19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1غازي العمري
ميلان - ساليرنيتانا21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1خالد الغول

كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

كأس فرنسا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليون - باريس سان جيرمان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري

كأس ألمانيا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كايزر سلاوترن - باير ليفركوزن21:00 مصر والسعوديةدبي الرياضية 2أحمد العبيدلي

دوري أبطال آسيا - إياب النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العين - يوكوهاما19:00 مصر والسعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports AFCحسن العيدروس

دوري أبطال إفريقيا - إياب النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - الترجي20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6عصام الشوالي
علي محمد علي

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