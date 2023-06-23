تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العربية.

بعد انتهاء الدوريات الأوروبية بشكل رسمي، وبدء اللاعبون الأوروبيون إجازاتهم الصيفية، بات المشجعون العرب يتطلعون إلى الدوريات المحلية لمواصلة مشاهدة فرقهم المفضلة.

هذا ما سيتكرر يوم السبت 24 يونيو 2023 حيث ستقام العديد من المباريات لحساب البطولات العربية.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 "24-06-2023"

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - الإفريقي 18:30 مصر والسعودية الكاس الترجي - الصفاقسي 18:30 مصر والسعودية الكاس

كأس الرابطة المصرية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري البورسعيدي - فيوتشر 21:30 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

كأس مصر - دور الـ 16