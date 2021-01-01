جدول مباريات اليوم السبت 24 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 24 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد اللقاء لعشاق الساحرة المستديرة، مع السبت الممتاز الملئ بالمباريات الهامة والقوية، في البطولات المختلفة في شتى أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه ليفربول مع نيوكاسل، وسيواجه وست هام نظيره تشيلسي، بيما يستضيف شيفيلد نظيره برايتون.

وفي الدوري الإسباني يواجه إلتشي مع ليفانتي، وبلد الوليد مع قادش، وفالنسيا مع ألافيس وفي المساء ريال مدريد يستضيف ريال بيتيس.

أما في الدوري الإيطالي، يلعب بارما مع سبيزيا، وبارما مع كروتوني، وساسوولو أمام سامبدوريا.

وفي الدوري الألماني، سيلعب فولفسبورج مع بوروسيا دورتموند، ومايتنس مع بايرن ميونخ، وباير ليفركوزن أمام آينتراخت فرانكفورت.

ولن يخلو اليوم من المباريات العربية والآسيوية، إذ يلعب الأهلي مع إنبي والاتحاد السكندري أمام بيرامديز في الدوري المصري.

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كما تستكمل مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وسيلعب الأهلي أمام الشرطة والهلال مع استقلول وشباب الأهلي مع أجمك واستقلال طهران مع أحمك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 24 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 أبريل"24-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - نيوكاسل 13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1 وست هام - تشيلسي 18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport premium 2 شيفيلد يونايتد - برايتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - ليفانتي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 بلد الوليد - قادش 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD1 فالنسيا - ألافيس 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية. bein sport premium 1, bein sport HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 بارما - كروتوني 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 ساسوولو - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فرايبورج - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد أونيون برلين - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد ماينس - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - إنبي 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1 الاتحاد السكندري - بيراميدز 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 2

دوري أبطال آسيا - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الشرطة 20:45 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات لا يوجد استقلول - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات لا يوجد شباب الأهلي - أجمك 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات لا يوجد استقلال طهران - الدحيل 22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإمارات لا يوجد

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