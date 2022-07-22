جدول مباريات اليوم السبت 23 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم السبت 23 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، في عدد من البطولات العربية، وفي مقدمتها الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق يوم السبت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين الأردن واليمن، وموريتانيا والعراق.

كما تتواصل الجمعة منافسات الجولة 26 من الدوري المصري لموسم 2021-22، بإقامة مباراتين، بداية من مواجهة طلائع الجيش أمام مصر المقاصة، ثم البنك الأهلي مع فيوتشر.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 23 يوليو 2022 "23-07-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - مصر المقاصة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports البنك الأهلي - فيوتشر 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة الموعد القناة الناقلة الأردن - اليمن 16:00 مصر، 17:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport موريتانيا - العراق 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

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