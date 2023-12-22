جدول مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الإسباني والإنجليزي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوري الإنجليزي.

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البداية بمباريات دوري روشن السعودي ومباراتين للتعاون مع الفتح والاتحاد مع الرائد.

أما على المستوى الأوروبي، فهناك مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي أهمها مواجهة ليفربول مع آرسنال، بينما يحل إشبيلية ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 "23 -12-2023"

دوري روشن - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق التعاون - الفتح 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد محمد الخامسي SSC 1 HD SSC 1 SD فهد العنزي الاتحاد - الرائد 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد عبد الله الغامدي SSC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD عبد الله المحيسن SSC SPORT 1 SD عائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - مانشستر يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس فولهام - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 5 محمد المبروكي لوتون تاون - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري نوتينجهام - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي توتنهام - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي ليفربول - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات

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