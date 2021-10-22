جدول مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 في الدوري السعودي والإنجليزي والإيطالي والألماني، ودوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة..

كعادة يوم السبت سوف يشهد العديد من المباريات المثيرة، ويوم 23 أكتوبر 2021 يمتلئ عن آخره بمباريات قوية على الصعيدين الأوروبي والإقليمي.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يلعب الهلال أمام الرائد بعدما يلتقي الفتح مع الرائد، وذلك لحساب الجولة التاسعة.

أما في دوري أبطال إفريقيا، يلتقي الأهلي المصري مع الحرس الوطني النيجيري، كما يلعب المصري مع ريفينيو أوثوريتي في الكونفدرالية وبيراميدز مع عزام يونايتد.

أوروبيًا، يلتقي مانشستر سيتي مع برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي تشهد أيضًا مواجهة قوية بين تشيلسي ونوريتش سيتي.

أما في الدوري الإسباني، يلعب فالنسيا أمام مايوركا، وتأتي قمة مصغرة بين أتلتيك بيلباو وفياريال بعد ذلك.

بايرن ميونخ في الدوري الألماني يضرب موعدًا قويًا مع هوفنهايم، أما ميلان فيواجه بولونيا في الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر "23-10-2021":

الدوري السعودي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الفتح 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC الهلال - الرائد 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - نوريتش سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium برايتون - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - مايوركا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد

دوري أبطال إفريقيا - إياب دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الحرس الوطني 18:00 مصر، 19:00 السعودية OnTime Sports HD

الكونفدرالية - إياب دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - عزام يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD المصري - ريفينيو أوثوريتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD

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