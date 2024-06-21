تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين تركيا والبرتغال.

وكذلك تستمار منافسات بطولة كوبا أمريكا، بمباراة بيرو وتشيلي.

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هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب طلائع الجيش مع سموحة وإنبي مع الجونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وسنشاهد مباريات كوبا أمريكا، ونتابعها عبر موقع "يوتيوب".

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 "22-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جورجيا - التشيك 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max حسن العيدروس تركيا - البرتغال 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max علي سعيد الكعبي بلجيكا - رومانيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حفيظ دراجي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيرو - تشيلي 03:00 مصر والسعودية يوتيوب

الدوري المصري - الجولة 27