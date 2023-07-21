جدول مباريات اليوم السبت 22 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 22 يوليو 2023 في البطولات المختلفة والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم السبت 22 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة أربع مباريات مرتقبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 22 يوليو 2023 "22-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات