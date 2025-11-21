تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تجمع بين بيرنلي وتشيلسي، ويستضيف ليفربول، نظيره نوتينجهام، بالإضافة إلى مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي ونيوكاسل، وفي إسبانيا يعود برشلونة، إلى ملعبه كامب نو ويستضيف أتلتيك بيلباو.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب الاتفاق مع الفيحاء، والهلال يستضيف الفتح.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

جدول مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 "22-11-2025"

دوري روشن السعودي  - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ضمك - النجمة16:40 السعودية، 17:40 الإماراتثمانية 3سعد يحيى
الاتفاق - الاتفاق17:25 السعودية، 18:25 الإماراتثمانية 2راشد الدوسري
الهلال - الفتح17:40 السعودية، 18:40 الإماراتثمانية 1فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيرنلي - تشيلسي15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي محمد علي
ليفربول - نوتينجهام فورست18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد البلوشي
فولهام - سندرلاند18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد عبده
برايتون - برينتفورد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمصطفى ناظم
وولفرهامبتون - كريستال بالاس18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 8 HDمحمد المبروكي
بورنموث - وست هام18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 9 HDعبدالله الغامدي
نيوكاسل - مانشستر سيتي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ألافيس - سيلتا فيجو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDمحمد السعدي
برشلونة - أتلتيك بيلباو18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
أوساسونا - ريال سوسيداد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDنوفل باشي
فياريال - مايوركا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمنتصر الأزهري

 الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
كالياري - جنوى17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAY
STC
أودينيزي - بولونيا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAY
STC
فيورنتينا - يوفنتوس20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSTARZPLAY
STC
نابولي - أتالانتا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAY
STC

 الدوري الألماني - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوجسبورج - هامبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدمنير العتيبي
بايرن ميونخ - فرايبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدفهد عريشي
دورتموند - شتوتجارت17:30 السعودية، 18:30 الإماراتMBC Actionعبد العزيز الزيد
شاهد
هايدنهايم - مونشنجلادباخ17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
فولفسبورج - باير ليفركوزن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدأنيس السحباني
كولن - فرانكفورت20:30 السعودية، 21:30 الإماراتMBC Actionعبدالله الشهري
شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - ستراسبورج19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Xtra 1 HDمحمد نضال
رين - موناكو21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد عبده
باريس سان جيرمان - لوهافر23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعامر الخوذيري

دوري أبطال إفريقيا -  الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
يانج أفريكانز - الجيش الملكي15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 1محمد بركات
صن داونز -  سانت إيلوا لوبوبو15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 2أحمد سوكو
الأهلي - شبية القبائل18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS 5 HDخليل البلوشي
الترجي - الملعب المالي18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS 8 HDعصام الشوالي
نهضة بركان - باور ديناموز18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS 2 HDجواد بدة
بيراميدز - ريفرز يونايتد21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 7 HDمحمد فوزي

دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العربي - العروبة15:10 السعودية، 16:10 الإماراتتطبيق ثمانيةسلطان الحربي
العلا - جدة15:35 السعودية، 16:35 الإماراتتطبيق ثمانيةأحمد المنتشري
الجبيل - أبها17:25 السعودية، 18:25 الإماراتتطبيق ثمانيةهيثم طحطوح

الدوري المصري - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فاركو - سيراميكا17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمد الشاذلي
طلائع الجيش - إنبي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2محمد مصطفى عفيفي
مودرن سبورت - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1مؤمن حسن

