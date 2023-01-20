جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة

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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الإنجليزي الممتازالدوري المغربي الممتازالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام الكرة العالمية والعربية يحدث حيث تقام العديد من المباريات الهامة محليًا وأوروبيًا.

في مصر لا صوت يعلو فوق صوت القمة بين الأهلي والزمالك، بينما تعود عجلة الكرة الإنجليزية للدوران من خلال قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي.

على مستوى دوري روشن السعودي 2022-23 تقام مباراة واحدة بين الوحدة والطائي.

في السطور التالية نستعرض معكم مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 "21-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوحدة - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصر

شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - بلد الوليد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليفربول - تشيلسي14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - نابولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أينتراخت فرانكفورت - شالكه16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري المغربي – الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرجاء - الجيش الملكي16:00 المغرب، 17:00 مصرالمغربية

الدوري المصري – الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزمالك - الأهلي20:30 مصر، 21:30 السعوديةONTime Sports

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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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