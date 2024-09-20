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جدول مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالهلال v الاتحادريال مدريد v إسبانيولريال مدريدإسبانيولالدوري الإسباني – لا ليجاالهلالالاتحادليفربول v بورنموثليفربولبورنموثالدوري الإنجليزي الممتازرايمس v باريس سان جيرمانرايمسباريس سان جيرمانالدوري الفرنسييوفنتوس v نابولييوفنتوسنابوليالدوري الإيطالينيويورك سيتي v إنتر ميامينيويورك سيتيإنتر مياميالدوري الأمريكيفيردر بريمن v بايرن ميونخفيردر بريمنبايرن ميونخالدوري الألمانيالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وأهمها قمة الهلال والاتحاد.

هذا بجانب مباريات قوية في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني ومواجهة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر Apple+

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الإنجليزياضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الأمريكياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 "21-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الشباب - التعاون18:30 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDفهد العتيبي
SSC Extra 1 SDعائد العصيمي
الرائد - الرياض18:35 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDعبدالعزيز السبر
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي
الهلال - الاتحاد21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDمشاري القرني
محمد حسين
SSC SPORT 1 Dأحمد النفيسة

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

TOD EPL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
وست هام - تشيلسي14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
أستون فيلا - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6-
فولهام - نيوكاسل17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2منتصر الأزهري
ليستر سيتي - إيفرتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sport Xtra 2-
ليفربول - بورنموث17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
ساوثامبتون - إيبسويتش17:00 مصر والسعوديةbeIN Sport Xtra 3-
توتنهام - برينتفورد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sport Xtra 1محمد بركات
كريستال بالاس - مانشستر يونايتد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بلد الوليد - ريال سوسييداد15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3-
أوساسونا - لاس بالماس17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3-
فالنسيا - جيرونا19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3-
ريال مدريد - إسبانيول22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي

الدوري الألماني- الجولة الرابعة

TOD Bundesliga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هايدنهايم - فرايبورج16:30 مصر والسعوديةTOD-
فيردر بريمن - بايرن ميونخ16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5جواد بدة
يونيون برلين - هوفنهايم16:30 مصر والسعوديةTOD-
بوخوم - هولشتاين كول16:30 مصر والسعوديةTOD-
فرانكفورت - مونشنجلادباخ19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5-

الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة

TOD Ligue 1 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليل - ستراسبورج18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4-
رين - لانس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6-
ريمس - باريس سان جيرمان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فينيسيا - جنوى16:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1-
يوفنتوس - نابولي19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
ليتشي - بارما21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1-

دوري أبطال إفريقيا - الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأهلي - جورماهيا19:00 مصر والسعوديةONTime Sports 1
الترجي - ديكيداها21:00 مصر، 19:00 تونس-
بيراميدز - الجيش الرواندي21:00 مصر والسعوديةONTime Sports 1
الرجاء - سامارتكس22:00 مصر، 20:00 المغربالمغربية الرياضية
مولودية الجزائر - الاتحاد المنستيري22:00 مصر، 20:00 تونس والجزائر-

الدوري الأمريكي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نيويورك سيتي - إنتر ميامي21:00 مصر والسعوديةApple+

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