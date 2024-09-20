جدول مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وأهمها قمة الهلال والاتحاد.

هذا بجانب مباريات قوية في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني ومواجهة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر Apple+

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 "21-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الشباب - التعاون 18:30 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD فهد العتيبي SSC Extra 1 SD عائد العصيمي الرائد - الرياض 18:35 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD عبدالعزيز السبر SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي الهلال - الاتحاد 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD مشاري القرني محمد حسين SSC SPORT 1 D أحمد النفيسة

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق وست هام - تشيلسي 14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري أستون فيلا - وولفرهامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 - فولهام - نيوكاسل 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 منتصر الأزهري ليستر سيتي - إيفرتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sport Xtra 2 - ليفربول - بورنموث 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي ساوثامبتون - إيبسويتش 17:00 مصر والسعودية beIN Sport Xtra 3 - توتنهام - برينتفورد 17:00 مصر والسعودية beIN Sport Xtra 1 محمد بركات كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بلد الوليد - ريال سوسييداد 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 - أوساسونا - لاس بالماس 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 - فالنسيا - جيرونا 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 - ريال مدريد - إسبانيول 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

الدوري الألماني- الجولة الرابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هايدنهايم - فرايبورج 16:30 مصر والسعودية TOD - فيردر بريمن - بايرن ميونخ 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 جواد بدة يونيون برلين - هوفنهايم 16:30 مصر والسعودية TOD - بوخوم - هولشتاين كول 16:30 مصر والسعودية TOD - فرانكفورت - مونشنجلادباخ 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 -

الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليل - ستراسبورج 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 - رين - لانس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 - ريمس - باريس سان جيرمان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فينيسيا - جنوى 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 - يوفنتوس - نابولي 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام ليتشي - بارما 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 -

دوري أبطال إفريقيا - الأدوار الإقصائية

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - جورماهيا 19:00 مصر والسعودية ONTime Sports 1 الترجي - ديكيداها 21:00 مصر، 19:00 تونس - بيراميدز - الجيش الرواندي 21:00 مصر والسعودية ONTime Sports 1 الرجاء - سامارتكس 22:00 مصر، 20:00 المغرب المغربية الرياضية مولودية الجزائر - الاتحاد المنستيري 22:00 مصر، 20:00 تونس والجزائر -

الدوري الأمريكي - الجولة 30