تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين خصوصًا المصريين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 يوليو 2024 حيث نتابع لقاءات عدة على مستوى الدوري المصري في جولته الحادية والثلاثين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 20 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم السبت 20 يوليو 2024 "20-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 31