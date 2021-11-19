جدول مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 عودة الدوريات في جميع أنحاء العالم، وسنكون على موعد مع مبارياتٍ قوية ومثيرة.

البداية ستكون في الدوري الإنجليزي بصدام بين ليستر سيتي وتشيلسي، وعقب انتهائه، سيواجه مانشستر يونايتد واتفورد في أبرز مباريات الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، أما الختام فسيكون بقمة بين ليفربول وآرسنال.

انطلاقة الدوري الإسباني اليوم أيضًا ستكون قوية، حيث ستجمع بين فياريال وسيلتا فيجو، كما سيواجه إشبيلية ألافيس وأتلتيكو مدريد أوساسونا، وفي المساء سيعود ديربي كتالونيا من جديد بين برشلونة وإسبانيول.

سنكون على موعد اليوم مع قمة من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي بين لاتسيو ويوفنتوس، وتنتظرنا قمة أخرى في المساء ستجمع بين ميلان وفيورنتينا، أما البداية ستكون بمواجهة أتالانتا ضد سبيزيا.

وفي الدوري الألماني، سيواجه بوروسيا دورتموند شتوتجارت في أبرز مبارياته اليوم، فيما يلتقي باريس سان جيرمان مع نانت في الدوري الفرنسي.

نتجه الآن صوب الوطن العربي، ونهبط في بلاد الحرمين حيث ينطلق بها الأسبوع 12 من الدوري السعودي، وسنكون على موعد مع صدام قوي بين الشباب والفيصلي، كما سيواجه النصر الرائد والطائي الفتح وضمك الفيحاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

جدول مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر "20-11-2021"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليستر سيتي - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 English نيوكاسل - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium نوريتش سيتي - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 واتفورد - مانشستر يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وولفرهامبتون - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 بيرنلي - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة سيلتا فيجو - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - ألافيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - إسبانيول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتالانتا - سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - لاتسيو - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube فيورنتينا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراة الموعد أرمينيا بيليفيلد - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية هوفنهايم - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوروسيا مونشنجلادباخ - جروتر فورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية باير ليفركوزن - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوروسيا دورتموند - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية أونيون برلين - هيرتا برلين 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - نانت 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 رين - مونبلييه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 12