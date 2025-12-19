تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
PL-tottenham-liverpool-20251221(C)Getty Images
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، حيث نتابع مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع نيوكاسل، ومانشستر سيتي أمام وست هام، بالإضافة إلى مواجهة من العيار الثقيل بين توتنهام وليفربول، ومباراة إيفرتون وآرسنال.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد، مع إشبيلية، وفي الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، سيقابل يوفنتوس نظيره روما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي 2025 عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC tv"

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم السبت 20ديسمبر 2025 "20-12-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوكاسل - تشيلسي15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
مانشستر سيتي - وست هام18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي محمد علي
بورنموث - بيرنلي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد عبده
برايتون - سندرلاند18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDباسم الزير
وولفرهامبتون - برينتفورد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمنتصر الأزهري
توتنهام - ليفربول20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحفيظ دراجي
إيفرتون - آرسنال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي سعيد الكعبي
ليدز - كريستال بالاس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال أوفييدو - سيلتا فيجو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDجواد بدة
ليفانتي - ريال سوسييداد18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDأحمد فؤاد
أوساسونا - ألافيس20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد بركات
ريال مدريد - إشبيلية23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لاتسيو - كريمونيسي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvحازم عبد السلام
يوفنتوس - روما22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعيسى الحربين

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوجسبورج - فيردير بريمن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعائد العصيمي
كولن - يونيون برلين17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدمحمد الخامسي
هامبورج - فرانكفورت17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعبدالله الشهري
فولفسبورج - فرايبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدفهد الدريبي
شتوتجارت - هايدنهايم17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعبدالعزيز السبر
MBC أكشن
لايبزيج - باير ليفركوزن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهدحاتم بطيشة
MBC أكشن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الطائي - الفيصلي15:25 السعودية، 16:25 الإماراتثمانية 
العلا - الجندل15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية 
العدالة - الوحدة17:30 السعودية، 18:30 الإماراتثمانية 

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0