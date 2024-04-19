تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والمباريات العربية

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 28 في الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وتستمر مباريات الدوري الإسباني، والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني، والفرنسي، والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 "20-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأخدود - ضمك 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC SPORT 1 HD سلطان الشريف الحزم - الاتحاد 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC Extra 1 HD رؤوف خليف الاتفاق - الوحدة 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC SPORT 1 HD عبد الله المحيسن

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوتون تاون - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 2 - شيفيلد يونايتد - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS XTRA 2 - وولفرهامبتون - آرسنال 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS 1 علي محمد علي

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر سيتي - تشيلسي 18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني- الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - لاس بالماس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS 3 رايو فاييكانو - أوساسونا 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN SPORTS 3 فالنسيا - ريال بيتيس 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 3 جيرونا - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - نابولي 19:00 السعودية، 18:00 مصر AD Sports Premium 1 هيلاس فيرونا - أودينيزي 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - رين 17:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 لانس - كليرمون 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 4

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مازيمبي - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 حفيظ دراجي الترجي - صن داونز 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 6 عصام الشوالي

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