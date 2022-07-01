جدول مباريات اليوم السبت 2 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم السبت 2 يوليو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، وتحديدًا في الوطن العربي.

يلتقي النادي الأهلي مع نادي بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر من نسخة الموسم الماضي 202-2021، والفائز سيواجه الزمالك في النهائي.

وفي الجولة 30 من الدوري المغربي، يواجه الجيش الملكي أولمبيك خريبكة والمغرب الفاسي الرجاء.

جدول مباريات كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 2 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 2 يوليو 2022 "02-07-2022"

كأس مصر 2021- نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بتروجيت 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME Sport

الدوري المغربي - الجولة 30